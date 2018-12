Per alcuni, in Trentino, è solamente un giorno di fiera. Per altri è un’occasione per un piccolo regalo ai bambini. Ma per tantissime persone è una vera e propria ricorrenza, la più importante nel periodo che va da Ognissanti alla Befana.

Ed è il momento ufficiale dell’inizio del periodo natalizio, quello magico all’insegna di regali e vacanze, di neve e cioccolata calda, di cene e brindisi con amici e parenti. Stiamo parlando del 13 dicembre e della giornata di santa Lucia.

Tra storia e religioni, tradizioni e leggende, non è sicuramente un giorno come tutti gli altri. In provincia, a seconda della zona e delle usanze di ogni singola famiglia, la santa viene celebrata sia il giorno precedente, con la classica strozega, sia il giorno stesso, con l’arrivo dei regali.

Se in Veneto (e in altre zone d’Italia) i doni fanno rima proprio con il 13 dicembre, in Trentino ogni vallata si comporta in maniera differente: la gran parte dei bambini riceve i pacchettini nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, portati da Gesù Bambino e/o da Babbo Natale, ma per molti la giornata speciale per il nuovo Lego o per la nuova bambola è proprio il 13 dicembre.

In Valsugana e Rendena soprattutto, ma non vanno escluse altre zone, dalla val di Non a Trento, il giorno di santa Lucia è quello dei regali: e allora la notte prima si usa preparare sul davanzale un piattino con latte e biscotti per lei, senza dimenticare sale, farina e carote per l’asinello che la accompagna. Poi si va a dormire, con l’eccitazione di sapere che al risveglio quel davanzale sarà colmo di doni (sempre se ci si è comportati bene, naturalmente: su questo aspetto non c’è santa Lucia, san Nicolò o Gesù Bambino che tenga).

Un aspetto rituale importante e tradizionale per celebrare la santa siciliana avviene il giorno precedente, ovvero il 12 dicembre: è la strozega, ovvero, traducendo dal dialetto, lo strascico, il traino. Bambini e ragazzi in questi giorni preparano, a scuola o all’oratorio, a casa o con le varie associazioni, una lunga corda con lattine o bottiglie di plastica riempite con un po’ di sassi.

L’obiettivo è quello di fare più rumore possibile, trascinando le corte in una gioiosa sfilata nelle vie dei vari paesi, per attirare l’attenzione della santa cieca, che così porterà loro, nella notte, tanti dolci e tanti regali.

La strozegada avviene in tantissimi paesi e frazioni, e spesso alla fine della camminata c’è una figurante delle santa che distribuisce gli attesi sacchettini con mandarini, caramelle, bagigi e cioccolata ai bambini, insieme al fedele asinello. E, in pieno stile trentino, non mancano mai alpini e volontari delle Pro Loco che scaldano la serata con thè e brulè.

Dopo l’appuntamento della vigilia i piccoli vanno a dormire e la mattina seguente, il 13, al risveglio troveranno ad attenderli regali e altri dolci. E da quel momento in poi inizia ufficialmente il periodo natalizio, il più magico dell’anno.