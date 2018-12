Domani è domenica e come ogni domenica da 51 volte a questa parte torna puntale l’appuntamento con il nostro magazine l’Adige 7. Un numero che darà il via a una sorta di piccolo ciclo natalizio, ricco di sorprese e di storie, che vi proporremo da domani a fine dicembre, e quindi anche nelle edizioni del 16, del 23 e del 30 dicembre. Ma non vogliamo svelarvi nulla di più e quindi ci limitiamo a presentarvi il Sette di domani.



La storia di copertina sarà, in realtà, doppia: due temi portanti, ovvero la tradizione di Santa Lucia e le luci di Natale. Nel primo caso vi racconteremo il perché, a livello di storia e di riti, della strozega e della festa del 13 dicembre, che è molto sentita in varie zone e valli della nostra provincia. Nel secondo vi porteremo in un viaggio fotografico tutto illuminato, con le luminarie natalizie che rendono magiche le nostre città e i nostri paesi.



Un altro interessante approfondimento è legato al mondo dello sport, ma a un’attività molto particolare e molto trentina: il curling. La nazionale, che chiamiamo italiana ma potremmo tranquillamente definire cembrana, è terza in Europa: nel Sette vi spiegheremo le regole e vi racconteremo i campioni, con interviste, curiosità e aneddoti.



Spazio poi agli hobby, visto che domenica 16 tornerà la fiera «Hobby sotto l’albero» e a una tradizione antica, particolarmente diffusa in Vallagarina, val di Gresta e val di Cembra, che è diventata patrimonio dell’umanità: i muretti a secco.



Tornando al Natale, spazio ai i mercatini di Cimego, particolarmente interessanti per essere quelli delle streghe.

Infine per quanto riguarda i personaggi, ecco l’intervista a Marco Consoli, attore trentino tra i protagonisti della serie televisiva «Infiltration».