Il Giappone è un paese affascinante, e che attrae ogni anno sempre più italiani: moltissimi quelli che lo scelgono come meta per le vacanze, e molti quelli che - una volta tornati - sentono il bisogno di saperne di più, magari affrontando lo studio della lingua.

Il giapponese, come altre lingue idiogrammatiche, sembra ostico perché è basato su una scrittura per simboli (e non per suoni), e quindi per parlare giapponese (e leggerlo) occorre affrontare lo studio e la memorizzazione degli ideogrammi base, i «kanji». Ma c’è un modo veloce e divertente per farlo?

Ci ha pensato un nuovo libro, «Instant giapponese» (edizioni Gribaudo Feltrinelli), e l’ha scritto un roveretano. Si tratta di un manuale innovativo che affronta in modo semplice una lingua apparentemente difficile e lontana da noi, ma ricca di fascino e tradizione. La cerimonia del tè, i manga, il profumo dei ciliegi in fiore: grazie ai consigli dell’autore Marco Togni, roveretano che da anni vive in Giappone e gestisce l’omonimo canale youtube con centinaia di migliaia di iscritti, il corso fornisce un aiuto concreto per vivere, studiare o lavorare nel Paese del Sol Levante, o semplicemente per conoscerlo meglio.

Ovviamente c’è la parte di apprendimento linguistico. Ovvero le regole base della grammatica. Molti esercizi e frasi da tradurre. Testi e dialoghi da leggere. Parole e frasi da memorizzare. Ma il tutto è reso in forma semplice, anche dal punto di vista grafico.

Ecco un breve video in cui Togni saluta i lettori dell’Adige, e ci spiega com’è questo suo libro, che in due giorni dall’uscita è già fra i best-seller delle classifiche delle vendite online sia su Ibs che su Amazon in Italia.

Il libro è collegato al sito dell’autore marcotogni.it e al canale YouTube, dove sarà possibile trovare lezioni extra, ma anche curiosità, video e aneddoti sulla cultura nipponica.