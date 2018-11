Grande soddisfazione per la Macelleria del Massimo Goloso, con sede a Coredo in Val di Non (ma con una macelleria-ristorante anche in Val di Sole): la rivista di cultura gastronomica Gambero Rosso l'ha collocata fra i «Grandi Macellai» d'Italia. Nel numero della rivista in edicola in questi giorni, infatti, dedica un approfondimento al mercato della carne, intitolato «I grandi macellai. evoluzione di un antico mestiere»: nella mappa delle segnalazioni, il Massimo Goloso è l’unica citata del Trentino.

Esultano i titolari: «siamo tra le macellerie più evolute e ricercate in Italia, per noi una grandissima soddisfazione (oltre ad essere l’unica del Trentino). La selezione delle migliori materie prime locali, le nostre lavorazioni utilizzando il meno possibile porcherie chimiche, le affumicature al naturale, la nostra innovazione con le preparazioni in macelleria e la nuova risto-macelleria. Tutto questo lo facciamo per voi. Quando assaggiate qualsiasi dei nostri prodotti dovete provare emozioni».

Nella foto: Massimo «Golos» Corrà col figlio Davide.