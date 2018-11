Per i più golosi, si annuncia come la sfida del secolo. Due colossi, uno di fronte all’altro. Per un duello che, sulla carta, appare davvero difficile. Almeno per lo sfidante.



Lo sfidante è la Barilla, colosso della pasta e dei biscotti, che ha deciso di lanciarsi a caccia di quote di mercato fino ad oggi rtenute inavvicinabili: quelle della Nutella. Barilla contro Ferrero, insomma: un derby tutto italiano a colpi di cioccolata.



Barilla ha scelto il «brand» Mulino Bianco per lanciare la sfida, e la sua «nocciolata» si chimerà Pan di Stelle. Come i biscotti.



La confezione è molto simile alla Nutella, le prime indiscrezioni dicono che sia molto buona. L’arrivo nei negozi è atteso tra un paio di mesi.