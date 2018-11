La settimana scorsa l'ingrediente protagonista era stato #suamaestàilcavolfiore. Questa settimana invece è la volta del #profumodautunno. E l'allestimento della cucina si è quindi adeguato, assumendo i toni caldi dell'arancio, del giallo, del bronzo, e riempiendosi di foglie secche, bacche e zucche.

Entrare, seppur virtualmente, nel mondo di Davide Zambelli, non è solo fare scorta di ricette facili, veloci, tradizionali o al passo con i tempi, da sperimentare e portare in tavola tra un clic e l'altro, bensì lasciarsi trasportare da una buona dose di allegria, condita con entusiasmo, passione e quel tanto che basta di voglia di fare tipica dei giovani 2.0. Sì, perché il 21enne solandro, da quell'appellativo di «nativo digitale» che i ragazzi della sua generazione si sono trovati incollati addosso, è riuscito a trarre qualcosa di concreto, un vero e proprio progetto professionale che da alcuni mesi sta raccogliendo gran consenso.

Dopo aver vinto nel 2017 la celebre trasmissione targata Rai «La prova del cuoco», il provetto chef di Castello di Pellizzano si è buttato a capofitto in una nuova iniziativa mediatica. Calcando un po' le orme delle icone gastronomiche inglesi più note, come Jamie Oliver, Gordon Ramsay o Nigella Lawson, ha aperto non solo un canale Youtube in cui far conoscere nuove ricette e dispensare consigli e trucchi del mestiere ma anche un proprio blog. O meglio, un food-blog, in cui condividere con il pubblico della rete esperimenti culinari, creare nuove ricette, divertirsi tra i fornelli con il brio e la spensieratezza che contraddistinguono un giovane della sua età.

«Nel mio spazio risalta la varietà, la spontaneità e la frivolezza - racconta - tanto che ho deciso di classificare le ricette nella maniera più fantasiosa e divertente possibile. Non mancano le ricette semplici, più complesse (ma non impossibili), light, tradizionali, vegane, vegetariane e quelle per gli intolleranti». Il segreto del successo? Simpatia e semplicità. E un pizzico di ingegno, che nei mesi scorsi ha portato Davide Zambelli a trasformare il garage di casa nel suo regno: la cucina-set in cui registrare le preparazioni gastronomiche da mandare online.

«Abito in Val di Sole, in un maso ristrutturato a 1400 metri di quota - continua in novello chef - In famiglia siamo in sette: papà Mario, mamma Sabrina, i miei fratelli Gabriele, Andrea, Nicola, Lucia ed io. Abbiamo anche due cani, due gatti, un piccolo pollaio e tre orti, che ci forniscono tanta verdura e frutta in base alle varie stagioni. Nel garage di casa mia madre aveva allestito un piccolo spazio in cui essiccare le erbe selvatiche ed io ho pensato bene di occuparglielo per creare una cucina ?televisiva? su misura, scenografica e adatta alle registrazioni dei video da pubblicare su Youtube e sul blog. Perché l'ho fatto? Ho frequentato la scuola alberghiera e la scelta più scontata poteva essere quella di fare il cuoco. Ho voluto però dedicarmi a qualcosa di diverso, che mi potesse aprire un futuro nuovo, bizzarro. Credo nel destino, mi piace impegnarmi in quello che faccio e in questo mi aiuta molto anche la mia caparbietà».

Prosegue Zambelli: «In questi anni ho avuto il piacere di vivere due belle esperienze in tv: a ?Sereno variabile? su Rai 2 ho fatto il giudice mentre a La prova del cuoco su Rai 1 sono stato tra i concorrenti dell'edizione 2016/2017, rimanendo in gara per venti giorni e alla fine vincendo». Dopo aver conquistato con la sua simpatia il pubblico di Antonella Clerici, il giovane solandro ha deciso così di continuare a dar spettacolo e di creare veri e propri show-cooking a casa propria. «La comunicazione attraverso i social mi ha sempre appassionato e la nascita di un food-blog era un sogno che desideravo realizzare. Ho così adibito il garage di casa ad area cinematografica, inserendo una cucina funzionante nella quale riprendere le mie imprese culinarie. Grazie al supporto di Ilary Bontempelli, copywriter e web designer, ho dato poi colore e forma al mio brand e al logo. È così che il mio Cooking with happiness & fun (www.davidezambelli.com) è approdato sul web e attraverso il quale, con il supporto degli amici, sto tentando di farmi largo pure su Facebook e Instagram.

L'obiettivo a lungo termine - conclude - è quello di acquisire notorietà ma di fondo rimangono la passione per la cucina e la creatività».