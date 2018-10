Le Cantine Ferrari sono state insignite del titolo di «Cantina dell’Anno» per il 2019 dalla Guida Vini del Gambero Rosso, che verrà presentata domani a Roma, seguita da maxi degustazione sabato a Roma e domenica alla Città del gusto di Napoli, sempre alla presenza dei produttori.

L’azienda vinicola dei fratelli Lunelli, si legge nelle motivazioni dei curatori Marco Sabellico e Gianni Fabrizio, «porta in Trentino il premio “Cantina dell’Anno” per la qualità impressionante di tutta la gamma e per l’incessante lavoro di promozione del Made in Italy in giro per il mondo».

Il Gambero Rosso ha inoltre sottolineato l’impegno di Ferrari, riconosciuta come la bollicina italiana per eccellenza, nel farsi ambasciatore dell’Arte di Vivere Italiana nel mondo.

«Siamo estremamente onorati - commenta Matteo Lunelli, Presidente delle Cantine Ferrari - di ricevere questo premio che dedichiamo a tutta la straordinaria squadra di Ferrari. È grazie all’impegno, alla creatività e al talento di ciascuno di loro che possiamo ambire a traguardi sempre più importanti».

Antonella Corda riceverà, sempre domani all’Auditorium Massimo, il premio «Cantina Emergente 2019» dalla guida Vini d’Italia del Gambero Rosso e il suo vino di punta, il Cannonau di Sardegna Doc 2016, si aggiudica gli ambiti Tre Bicchieri.

Da oltre 30 anni la guida «Vini d’Italia» racconta lo scenario vitivinicolo d’Italia e valorizza il mercato del vigneto Italia.

L’edizione 2019 delinea un panorama sempre più ricco fatto di mille territori vocati lungo la Penisola: oltre 2500 produttori censiti (tra loro 129 new entry per l’edizione 2019) e quasi 23mila vini. Sono 447 le etichette che ottengono il massimo riconoscimento, gli ambiti «Tre Bicchieri», con 54 i produttori al debutto nell’ambita schiera.

Nella foto: Marcello, Alessandro, Camilla e Matteo Lunelli.