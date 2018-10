Un intero fine settimana per «Fa’ la cosa giusta!»: da domani a domenica il polo fieristico di via Briamasco ospita la 14esima edizione della fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Alimentazione ed editoria, edilizia ed energia, turismo e mobilità, ristorazione ed eco-prodotti: l’appuntamento invita alla costruzione di un’economia più attenta alle persone e all’ambiente.



Ed i numeri sono decisamente interessanti: la cooperativa Trentino Arcobaleno, organizzatrice dell’evento, punta alle 11.000 presenze per superare le oltre 10.000 dello scorso anno. Mentre gli espositori hanno raggiunto quota 223. Vale a dire: ogni spazio disponibile a Trento Fiere è completamente andato esaurito. Per la maggior parte si tratta di aziende oppure associazioni trentine (circa il 75%), ma non mancano gli espositori da fuori regione. «Tanto che - dice Dario Pedrotti, coordinatore della fiera - possiamo dire che quasi tutte le Regioni italiane sono rappresentate».





Insomma, la quattordicesima edizione si preannuncia decisamente attrattiva sia dal punto di vista dei visitatori sia per quanto concerne le aziende che hanno la possibilità di «mettersi in mostra». Il tutto all’insegna della continuità: «Col passare del tempo - sottolinea Pedrotti - non abbiamo modificato i nostri attenti criteri nella scelta degli espositori e nell’organizzazione della fiera».



Non mancano le novità. A partire dal concerto all’aperto (che sarà annullato in caso di cattive condizioni meteo) previsto per sabato sera (dalle 19 alle 23). Sabato mattina, poi, alle 11 si terrà il seminario su «Come creare una Pdo (Piccola distribuzione organizzata)» gestito da Trento consumo consapevole (ovvero il coordinamento dei Gas di Trento). Mentre nel pomeriggio ampio spazio sarà dato all’innovazione turistica e alla sostenibilità (ore 15) e alle assicurazioni etiche (ore 17).

E la «formula» non cambia. Accanto agli stand espositivi il programma prevede una fitta serie di laboratori ed attività per adulti, bambini e ragazzi, organizzati dalla Provincia di Trento presso il suo gazebo oppure da «L’Ortazzo». Le tematiche sono decisamente trasversali: dai fitosanitari all’inquinamento dell’aria, dalle buone pratiche per ridurre i rifiuti ai cambiamenti climatici, dall’autoriparazione della bici all’autoproduzione di cosmetici, dalle energie rinnovabili alla realizzazione di infusi e the.



La 14esima edizione di «Fa’ la cosa giusta!» è stata presentata ieri presso il negozio «Bio-Expo» di via Torre Verde. La nuova attività ha preso il via a primavera 2018 e propone prodotti biologici e biodinamici di aziende di tutto il Trentino.



Domani la fiera sarà aperta dalle 14.30 alle 18.30, mentre sabato e domenica l’orario è dalle 9 alle 19 (con il prolungamento di sabato sera fino alle 23 per il concerto). L’organizzazione invita a raggiungere il polo fieristico a piedi o in bicicletta, oppure con gli autobus urbani in partenza dalla stazione dei treni (2, 4, 12, 13, 14). Chi utilizzasse l’automobile è invitato a parcheggiare in piazzale Sanseverino o all’ex Sit. Infine, i bambini fino ai 4 anni entrano gratis, la fascia compresa tra i 4 e gli 8 anni paga un euro e gli adulti 3 euro.



Per maggiori informazioni sul programma visitare il sito: www.trentinoarcobaleno.it.