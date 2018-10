E' la Carbonara la pasta preferita dagli italiani. A svelare i trend del Belpaese in fatto di pasta è Just Eat, l'app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, che in occasione del World Pasta Day del 25 ottobre, racconta la passione degli Italiani per questa specialità. Scopriamo allora che vincono le tradizioni regionali, ma anche specialità di altre città come i cappelletti bolognesi a Roma, le orecchiette alle cime di rapa a Trieste e la cacio e pepe a Torino.

LA STORIA DEI GIOVANI TRENTINI RE DELLA CARBONARA



La richiesta di pasta da parte degli italiani, secondo Just Eat, cresce sempre di più, infatti dal 2017 il consumo registra un +120% di richieste a livello nazionale, totalizzando oltre 20.000 kg ordinati che si esprimono in una predilezione per un piatto che sbaraglia la concorrenza: la carbonara in versione spaghetti. La specialità del centro Italia, le cui origini e varianti sono ancora oggetto di dibattito, ha tolto lo scettro che nel 2017 era della lasagna, che resta sul podio, ma al terzo posto, mentre al secondo posto troviamo le Tagliatelle al ragù. Intanto, nel nostro paese, sta entrando a far parte dei trend anche l'abitudine di preparare la pasta senza colapasta. La cosiddetta pasta risottata, ottenuta portando la pietanza a completa cottura insieme a tutti gli altri ingredienti. Questa ricetta sta soppiantando quella della tradizionale pastasciutta.