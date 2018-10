Buon cibo sostenibile e privo di ingredienti animali, unito a musica, teatro, workshop, conferenze e seminari su cucina, nutrizione e attivismo in difesa degli animali. È quanto succede al Miveg, il festival vegan più atteso del panorama nazionale, giunto ormai alla sua sesta edizione, che si svolgerà il 20 e 21 ottobre a Milano presso East End Studios.



Alla manifestazione, che richiama ogni anno oltre 10.000 visitatori, partecipano più di 80 espositori e associazioni con prodotti cruelty free. I proventi andranno a sostenere gli animali ospiti dei rifugi di Vitadacani Onlus. "Miveg è un evento no profit - spiega Sara D'Angelo, portavoce dell'associazione Vitadacani che organizza la manifestazione - interamente gestito da volontari e dedicato completamente agli animali e a coloro che vogliono scoprire il crescente movimento culturale ed etico basato sul loro rispetto. Proponiamo un cambiamento verso una società non violenta e priva di discriminazioni. Miveg dimostra come sia possibile coniugare scelte etiche e vita quotidiana, impegno sociale e buon cibo".



L'evento prevede un programma ricco di contenuti e interventi in ambito culturale, scientifico e di nutrizione con conferenze, dibattiti, workshop e iniziative solidali. Non mancheranno tuttavia il buon cibo, con diversi corner dell'area ristoro e l'area crudista, o le curiosità, come il Vegan tattoo circle, dove tatuatori vegani opereranno utilizzando colori naturali e privi di ingredienti animali