«Sono felice di essere con voi».



Parrucca in testa e volto un po’ gonfio, Nadia Toffa torna alle Iene, come conduttrice, e non si sofferma a lungo sulle sue condizioni di salute e nemmeno sulle polemiche per il suo libro, «Fiorire d’Inverno» (Mondadori) in uscita in questi giorni, accusata di aver parlato del tumore che l’ha colpita come di un dono.



«Non sono stata chiara: per me non è il cancro a essere un dono, ma è una sfiga che ho saputo trasformare in un dono, cioè la forza che ha saputo tirarmi fuori. Ho cercato di trasformare quest’accidente che ovviamente mai e poi mai avrei voluto, in un’opportunità per riuscire a conviverci», ha spiegato in una intervista pubblicata dal Corriere della Sera, dove ha ribadito l’importanza delle terapie mediche dalla chemio alla radioterapia. In studio però gli accenni alla brutta avventura vissuta sono minimi.



Gli altri conduttori le fanno notare che è in ottima forma e poi, prima che lei lanci il primo servizio della serata, dedicato alla tragedia del Ponte Morandi di Genova, la abbracciano tutti insieme. «Un bell’abbraccio prima di cominciare ci vuole - le dicono - anche da parte di tutti quelli che sono a casa e che per tutta l’estate ci hanno chiesto di te».