Un ristorante americano usa la marijuana per sedare le aragoste prima di gettarle in pentola.

Le aragoste vegono infatti cucinate ancora vive, gettandole in una pentola di acqua bollente, ma gli chef del ristorante hanno deicso di «sedarle» dopo che un crescente numero di scoperte scientifiche hanno evidenziato che anche loro, come i gamberi e i granchi, sarebbero in grado di provare dolore.

Lo riporta la Bbc online sottolineando che il locale offre anche ai clienti, al momento dell'ordinazione del proprio piatto, la possibilità di scelta: se cioè vogliono un piatto di aragosta sedata o meno.