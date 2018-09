Ci sono 57 nuovi posti a disposizione per svolgere il Servizio civile universale, suddivisi fra 24 progetti di SCUP_PAT e una lista di 4 progetti di SCUP_GG (Garanzia Giovani).



Il Servizio civile è rivolto a tutti i ragazzi dai 18 ai 28 anni che hanno voglia di mettersi in gioco, vivere un esperienza di accrescimento formativo e personale e avvicinarsi al mondo del lavoro, Garanzia Giovani è invece rivolto a chi non lavora e non studia. La scadenza di questo nuovo bando è il 30 settembre.



I 28 progetti di Servizio civile universale provinciale si affiancano a quelli già aperti da inizio mese del Servizio civile nazionale. La scadenza per il bando nazionale è il 28 settembre. Attualmente i giovani trentini possono scegliere tra 42 progetti - 28 del servizio provinciale e 18 del nazionale - per un totale di 161 posti.



L’offerta del servizio civile è ampia e i progetti pubblicati ricoprono 7 ambiti diversi:





Ambiente: 1 progetto legati alla sostenibilità evalorizzazione ambientale e alla manutenzione del territorio. Animazione: 7 progetti dedicati alla promozione sociale, alla crescita della comunità anche con attività ludico/creative e gestione del tempo libero. Assistenza: 20 progetti riguardanti attività di cura, riabilitazione, sostegno di soggetti in situazioni di necessità o di fragilità psichica, emotiva o fisica Comunicazione e tecnologie: 4 progetti che prevedono l’uso della tecnologia o ai fini comunicativi/promozionali, o per la gestione di sistemi informativi o supporto organizzativo. Cultura: 4 progetti sulla valorizzazione del patrimonio culturale, storico, scientifico, artistico. Educazione e formazione: 5 progetti di supporto alla pianificazione e realizzazione di interventi educativi-formativi per diverse tipologie di destinatari. Sport e Turismo: 2 progetti che prevedono attività in campo sportivo o all’interno del mondo sportivo, oppure progetti afferenti al settore turistico.

Ecco la domanda di partecipazione, da scaricare: