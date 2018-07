Ci sono giornate per tutto, c'è più di un sito che le calendarizza per non perderne nessuna, da quelle che sensibilizzano sulle malattie rare a quelle sulla tigre, gli hamburger, gli Ufo e via di fantasia. Il 6 luglio è la Giornata mondiale del bacio ed è una bella scusa per darseli visto che è con l'abbraccio il gesto universale dell'amore. Dato per bene impegna 35 muscoli facciali impegnati, 112 muscoli posturali e circa 80 milioni di batteri ma fa un mondo di bene. Ha ispirato opere immortali dalla scultura di Rodin Il bacio ispirata al Paolo e Francesca di Dante (è al museo Rodin di Parigi), al dipinto di Klimt Il bacio (è alla Galleria Belvedere di Vienna meta di pellegrinaggi laici) , a quello di romantico ottocentesco di Francesco Hayez (alla Pinacoteca di Brera)per citare le icone o ancora l’opera teatrale di Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, con la celebre frase: “Che cos’è mai un bacio? Un apostrofo rosa tra le parole t’amo”.

Il World Kiss Day è nato in Inghilterra nel 1990 ed è diventato molto popolare, dando origine a collezioni di moda (dalle shopper di rafia Capisa con scritto Kiss e Love alle t-shirt di Mango con baci stampati e scritta Electric Love) , menù appositi nei ristoranti e soliti corollari commerciali. E anche un gran numero di studi sul tema.

Ecco alcuni risultati: