E' esplosa la bulldog mania, in particolare i bulldog francesi censiti in Italia da Enci – Ente Nazionale Cinofilia Italiana nel 2017 sono 2.386. Nel 2014 erano 1.499 e rispetto al 2010 sono più che triplicati. Questo è il segnale di come tale razza abbia conquistato il cuore di tutti: adulti, bambini, single, famiglie, gente comune e vip. Basti pensare alle star di casa nostra e d’oltre oceano da Chiara Ferragni a Lorenzo Pellegrini, da Brad Pitt a Heidi Klum.

Parente del “cugino” della Gran Bretagna, degli Alans del Medio Evo e dei mastini, il bulldog francese è stato protagonista, dal 15 al 17 giugno scorsi, dell’ENCI Winner 2018, la più importante expo canina dell’anno che si è tenuta a Fiera di Milano Rho. Qui, tra oltre 400 razze, il bulldog francese si è fatto notare classificandosi 3° nella categoria Juniores dell’ENCI Winner e 2° nella categoria Juniores del Milan International Dog Show, evento che si è svolto durante la manifestazione.

Ad affascinare tutti è la sua corporatura robusta e un po’ buffa, il risultato di diversi incroci ai quali si sono dedicati gli allevatori parigini negli anni ’80 dell’800 quando il bulldog francese, da cane di scaricatori, macellai e cocchieri dei mercati generali, conquista l’alta società e gli artisti. Nel 1880 nasce a Parigi il primo Club di razza e nel 1887 il bulldog francese concorre alla prima esposizione canina. Ma il tenero bulldog francese, protagonista anche di uno spot di climatizzatori 'Non vedrai l'ora di rimanere a casa' che impazza sul web, ha un acerrimo nemico: il caldo. Ecco allora i consigli di Hitachi per proteggere i cani dal caldo.

IL CANE E IL CALDO: DIECI CONSIGLI PRATICI



1. Attenzione ai colpi di calore. Bagnare il cane con l’acqua o avvolgerlo in un telo fresco per abbassare la temperatura

2. Durante il trasporto in macchina, schermare i vetri della vettura per evitare i riflessi del sole

3. Non lasciare mai il cane in macchina, anche se l’auto è all’ombra

4. Limitare l’attività nelle ore più calde e uscire nelle ore più fresche

5. Assicurargli sempre acqua fresca a volontà

6. In casa garantire sempre il giusto refrigerio, mantenendo la temperatura tra i 21 e i 26 gradi

7. Fornire un’alimentazione più leggera suddivisa più volte durante il giorno

8. In caso di bagni in mare, sciacquare il pelo dal sale per evitare irritazioni e dermatiti

9. Spazzolare il cane una volta a settimana per eliminare il pelo morto. No al taglio del pelo che aiuta a schermare il cane dagli sbalzi di temperatura e dal caldo

10. Attenzione alle superfici surriscaldate dai raggi solari, anche le zampe si scottano: evitare se possibile di far camminare il cane sull’asfalto.