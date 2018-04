Stop all’uso di termini come latte o burro per prodotti vegetariani. Lo chiedono le associazioni europee che rappresentano allevatori, industria e aziende del commercio dei prodotti lattiero-caseari.

Nel solco di una sentenza della Corte di giustizia Ue, le associazioni Copa e Cogeca, Eda e Eucolait in una nota congiunta chiedono all’Ue di continuare a «garantire che i termini e le norme di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari siano protetti dalla legislazione e siano rispettati da tutti». Per questo, ricordano le tre organizzazioni, le norme in materia di commercializzazione «devono essere fatte rispettare pienamente nei paesi membri».