Diego Baroni è l’unico negozio di musica rimasto in provincia, al netto di qualche grande catena internazionale che propone un po’ di vinili tra aspirapolveri e televisioni e qualche negozio di usato, come il Rileggo in via San Martino a Trento. In via Tartarotti a Rovereto, invece, Diego non molla: «Sono un sopravvissuto», sorride. Dischi, cd, poster, dvd, un piccolo paradiso per tanti appassionati: si entra e subito salta all’occhio il poster di Glen Hansard. Si gira lo sguardo e spunta l’ultimo degli Eels. Poco dietro i Nirvana. Su la testa ed ecco una serie di box: Neil Young, Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin. E poi ancora l’angolo dei gruppi trentini, con la possibilità di ascoltare gli album. Una riserva indiana, l’ultimo baluardo, una mosca bianca: il Diapason Music Point diè l’unico negozio di musica rimasto in provincia, al netto di qualche grande catena internazionale che propone un po’ di vinili tra aspirapolveri e televisioni e qualche negozio di usato, come il Rileggo in via San Martino a Trento. In via Tartarotti a Rovereto, invece, Diego non molla: «», sorride. Dischi, cd, poster, dvd, un piccolo paradiso per tanti appassionati: si entra e subito salta all’occhio il poster di Glen Hansard. Si gira lo sguardo e spunta l’ultimo degli Eels. Poco dietro i Nirvana. Su la testa ed ecco una serie di box: Neil Young, Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin. E poi ancora l’angolo dei gruppi trentini, con la possibilità di ascoltare gli album.

In mezzo, naturalmente, anche gli artisti più in voga, più radiofonici, più popolari, da Vasco ai Coldplay. Migliaia e migliaia di pezzi, con una vasta e completa scelta di vinili. «Il loro imprevedibile e inaspettato ritorno è stato una boccata d’ossigeno e una nuova speranza per il settore e anche per me: non ci fosse stata quest’ondata probabilmente avrei dovuto chiudere. Clienti e appassionati restano una nicchia, è facile quintuplicare partendo da numeri molto bassi, ma il segnale è importante».

Diego Baroni ha iniziato nell’ormai lontano 1982 in un centro commerciale, occupandosi di musica. Poi nel 2003 l’apertura del negozio a Rovereto. «Quando ho aperto c’erano 6 negozi che vendevano anche dischi e cd. sono rimasto l’unico in provincia».

Anche a Trento, infatti, gli ormai mitici Doc Records, Elettrocommerciale, Del Marco (che esiste ancora, in veste più «classica») hanno abbassato le serrande: lì c’erano esperti e appassionati, che sapevano consigliare il vinile giusto e avevano una vasta scelta. Al Doc, insieme al titolare Pio Leonardelli, c’era Max, che dell’ondata rock anni Novanta sapeva tutto. In largo Carducci c’era Enrico Merlin, virtuoso della chitarra ma anche profondo conoscitore della musica. resta solamente Diego Baroni. «A festeggeremo i 15 anni di attività. Come? Con la musica ovviamente: sarà un pomeriggio di live e iniziative. In tutti questi anni ho vissuto in prima persona l’esplosione di internet e la concorrenza sleale nella vendita online: i negozi chiudono, ma li rimpiangeremo».

Il Diapason è così diventato anche un punto di ritrovo per appassionati. «Io non sono un super specialista, ma un tuttologo: qui si parla e ci si scambiano pareri. Personalmente amo Pink Floyd, Beatles, Orme, ma poi ascolto un po’ tutto. Il jazz in vinile sta andando forte. I clienti? Di tutto, da giovanissimi che mi sorprendono per quanto ne sanno ad anziani nostalgici. Diciamo che ogni 10 cd vendo 3 vinili, ma la tendenza è in aumento. Secondo me la soluzione definitiva per uscire dalla crisi del settore sarebbe vendere insieme cd e vinile, mentre si vendono vinile e download».

IL RITORNO DEL VINILE

Quel braccio un po’ storto da prendere con due dita. E la puntina, da appoggiare con delicatezza. Ma per quanto si starà attenti il primo rumore, inevitabilmente, sarà una sorta di «scratch». Poi il silenzio: il cerchio nero gira, gira e gira, finché la puntina non arriva nel primo solco. E a quel punto inizia la magia, il rituale, la sensualità: il vinile è sul piatto e la musica esce dagli amplificatori. Bisogna ascoltare: niente trucchetti, permessi dai lettori cd o mp3, come skippare una canzone, mandare avanti il pezzo, andare direttamente al brano preferito. L’lp obbliga a rispettare la musica.