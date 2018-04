Sarà Stefano Bollani il testimonial del Congresso internazionale Europiano 2018 degli accordatori, dei riparatori e dei progettisti di pianoforte che tornerà, dopo otto anni, in val di Fiemme, nella culla degli alberi della musica. L’appuntamento è previsto dal 20 al 24 maggio.

Attesi oltre 400 tecnici provenienti da tutto il mondo che parteciperanno a quattro giornate di studio tradotte in quattro lingue, fra jam session e concerti di pianoforte. Il momento più atteso sarà il concerto, aperto a tutti, del duo Stefano Bollani - Francesco Grillo, con due pianoforti Fazioli, che si terrà al Palafiemme di Cavalese il 22 maggio, alle 21.

La di Fiemme è famosa per le sue «Foreste dei Violini» dove crescono gli abeti rossi di risonanza. Il loro pregiato legno era già apprezzato da grandi maestri liutai come Stradivari, i Guarnieri e gli Amati. Per le straordinarie caratteristiche acustiche, l’abete rosso è tuttora ricercato per realizzare le tavole armoniche di strumenti a corda quali organi, pianoforti, violini, viole, arpe.