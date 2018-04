Torna l’iniziativa del gruppo Lions Fiemme e Fassa per sensibilizzare sull’importanza della raccolta degli occhiali usati. Un’iniziativa attiva tutto l’anno nelle farmacie delle due valli e nei punti vendita della cooperativa di Cavalese, ma che nella giornata di sabato 14 aprile vedrà animarsi questi punti di raccolta e alcune cooperative sul territorio, grazie all’intervento dei volontari dell’associazione: «Saremo presenti alle cooperative di Vigo di Fassa, Moena, Predazzo, Cavalese, per spiegare la finalità di questa raccolta e l’importanza di dare un aiuto piccolo ma enormemente significativo a chi non può permettersi un aiuto per vedere e per migliorare la propria condizione di vita» è il commento dei volontari.



Si tratta «di un modo semplice per fare un gesto preziosissimo. Invece che gettare gli occhiali che a noi non vanno più bene o che non servono più, quelli che rimangono dimenticati in un cassetto, è possibile donarli in una filiera che da anni si occupa di rinnovarli e metterli a disposizione di una rete di professionisti che nel mondo lotta per aiutare chi non ha i mezzi per combattere la battaglia contro la cecità e l’ipovisione».



Negli anni, il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli occhiali usati di Chivasso, a cui confluiscono gli occhiali raccolti in anche da noi, ha raccolto più di 3 milioni di occhiali, ridistribuendoli non solo in italia ma ad altre 66 nazioni.



È importante partecipare alla raccolta anche con occhiali da sole: infatti, anche questo tipo di dispositivi possono essere un aiuto prezioso per chi, ad esempio, affronta un’operazione per la riduzione della cataratta o per chi, ipovedente, è costretto in situazioni in cui i raggi solari possono seriamente danneggiare la retina.