Il Camping Vidor - Family & Wellness Resort di Pozza di Fassa si è aggiudicato il titolo di miglior campeggio Wellness 2018, assegnato nell’ambito della terza edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp quale riconoscimento alle strutture all’aria aperta specializzate nelle vacanze benessere.



Altre quattro strutture del Trentino Alto Adige hanno raggiunto i 10 migliori piazzamenti in classifica. Si tratta del Dolomiti Camping Village di Dimaro, il Camping Catinaccio Rosengarten di Pozza di Fassa, il Family Wellness Camping al Sole di Ledro e il Camping Caravan Park Sexten di Sesto.



La Top 10 del certificato Wellness 2018 è il risultato finale di una selezione effettuata dagli esperti del network turistico KoobCamp in collaborazione con TrustYou, piattaforma di feedback per l’analisi delle recensioni dei turisti presenti sui maggiori portali di settore.