Risultati più che positivi per l’Asiago Dop negli Usa.

La conferma di un trend economico in salute del formaggio è confermato dagli ultimi dati di mercato che ha registrato nel 2017 negli Stati Uniti un aumento a valore del 10% con un consumo in costante crescita pari a 16,7 Kg pro capite.

Buono anche il movimento economico in Canada con un aumento in quantità del 12,4%. A rendere nota la positività del momento nel Usa, primo mercato per l’export della specialità veneto-trentina, è il Consorzio Tutela Formaggio Asiago in occasione di Operawine, appuntamento con le migliori 100 etichette del vino italiano in programma il 14 aprile al Palazzo della Gran Guardia di Verona.

L’evento, oltre a ricordare che il formaggio è tra i migliori e i più apprezzati al mondo così come decretato ai World Cheese Awards 2017, offre la possibilità di conoscere le attività di promozione 2018 negli Usa e in Canada che saranno svolte dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago nell’ambito del progetto triennale da 2,5 milioni di euro «Uncommon Flavors of Europe» promosso con i consorzi Speck Alto Adige Igp e Pecorino Romano Dop e co-finanziato dalla Ue con «Enjoy, it’s from Europe», il programma dedicato a promuovere il consumo dei prodotti agricoli europei.