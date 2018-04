Sono quasi 25.000 i veicoli che in Trentino non sono risultati assicurati nel corso del 2016, ultimo dato disponibile fornito dagli open data della Motorizzazione civile nazionale. Una percentuale, quella di poco più de 5% sul parco veicoli circolante (472.000 veicoli circa) che pone la nostra provincia ben al di sotto della media italiana che si avvicina al 13%.

Tutti i veicoli che sono senza Rc Auto non sono tutti sulle strade - anzi. Occorrerebbe verificare quanti di essi risultano con la Rc Auto sospesa o da pagare, oltre alle auto d’epoca o ai veicoli che vengono usati solo in ambito lavorativo, magari in agricoltura.

Ma in ogni caso il rischio di fare un incidente con un veicolo non assicurato c’è anche in Trentino anche se, assicura Roberto Campana di Allianz, «da noi si tratta di pochi casi e in calo. Anche le auto scoperte per ritardati pagamenti sono in diminuzione, perché la crisi non morde più come un tempo e i trentini in media pagano in anticipo rispetto ai 15 giorni di periodo di tolleranza tra la scadenza dell’Rc Auto e la sua validità per legge. Il 70% dei trentini circa paga l’Rc Auto in anticipo rispetto alla scadenza, e il caso di chi paga dopo il periodo di mora c’è di sicuro, ma si tratta di casi non diffusi».

In ogni caso, rispetto alle rilevazioni durante gli ultimi anni di crisi, quando la percentuale di non assicurati era arrivata in provincia anche attorno al 9%, la situazione ora è migliorata.

Secondo i dati della Motorizzazione civile nazionale, poi, in Trentino ci sono una serie di Comuni che hanno una scopertura assicurativa del parco veicoli circolante addirittura peggiore della media italiana, che si attesta appunto al 12,7%. Si tratta di Fondo in val di Non che vede il 24,33% dei veicoli immatricolati sprovvisti di assicurazione, di Faedo dove oltre un veicolo su 5 non è assicurato (per la precisione il 20,77%) e dell’altro comune noneso di Bresimo con il 13,75%. Sul podio dei Comuni in cui nel 2016 risultavano più veicoli immatricolati assicurati, troviamo Bersone (100% assicurati), Praso (0,83% non assicurati) e Montagne (0,99% non assicurati).

Intanto gli ultimi dati indicano in aumento i costi per assicurare l’auto. Lo indica una ricerca dell’Osservatorio del sito di comparazione di premi assicurativi per veicoli facile.it.

I premi assicurativi Rc auto sono in crescita del 7% circa, anche se la cifra che si paga annualmente in Trentino è tra le più basse d’Italia e, con circa 415 euro all’anno, batte anche i cugini sudtirolesi. Tra le ragioni il fatto che in provincia si fanno molti meno incidenti negli ultimi anni.