Cibo a domicilio, la cucina messicana supera il sushi

Gli italiani sono sempre più amanti della sperimentazione a tavola. Secondo una ricerca di mercato di Deliveroo, piattaforma che gestisce consegne a domicilio e scelta delle specialità, sul cambiamento in atto nei gusti dei consumatori la cucina messicana alla fine del 2017 è risultata, per la prima volta, la più ordinata a domicilio, scalzando quella giapponese, mentre gli ordini di cibo hawaiano sono cresciuti del 50% negli ultimi 12 mesi.

La piattaforma online di consegne di cibo nel mettere in luce le nuove tendenze alimentari ha annunciato inoltre l’arrivo del servizio di food delivery a Parma, Modena e Pavia che va ad aggiungersi a quello già attivo nelle città di Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, Genova, Bergamo, Brescia, Padova, Piacenza, Verona e Monza per un totale di quindici centri abitati. Stando poi ai dati comunicati da Deliveroo, gli ordini di pranzi della piattaforma sono cresciuti del 25% nel 2017 rispetto al 2016, mentre il numero di consumatori che hanno ordinato il pranzo con la piattaforma online nei primi tre mesi del 2018 ha raggiunto il totale degli ordini di pranzi dei primi sei mesi del 2017. Lo scorso anno si è chiuso per Deliveroo con più di 1900 ristoranti partner.