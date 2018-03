L’Azienda per il turismo della Val di Non apre al pubblico per il secondo anno consecutivo Castel Valer e, per la prima volta, Castel Nanno, grazie all’accordo con la proprietà privata del maniero.

Un dialogo iniziato mesi fa giunto ad un accordo che garantisce l’apertura del castello da sabato 31 marzo a domenica 4 novembre: 115 giornate di ingressi al pubblico di Castel Valer e di Castel Nanno, con 7 visite guidate al giorno (5 su Valer e 2 su Nanno).

Riconfermato anche il gruppo di guide già impegnate nel 2017 con le visite.

I castelli potranno essere visitati singolarmente oppure assieme acquistando un biglietto cumulativo.

L’apertura al pubblico di Castel Nanno seguirà lo stesso sistema di gestione di Castel Valer con un'unica biglietteria nella piazza principale del Comune di Ville d’Anaunia, nel paese di Tassullo.

Tutte le domeniche alle ore 11 ci sarà, a Castel Valer, una speciale visita dedicata ai bambini con il biglietto famiglia in vendita a prezzo agevolato e senza nessuna necessità di prenotazione.