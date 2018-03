Mangereste un bambino a Pasqua? Hanno scelto una provocazione forte, quest’anno, gli animalisti dell’Oipa per sensibilizzare i cittadini trentini a non consumare carne di agnello per le imminenti festività pasquali.



Nel sit-in organizzato in piazza Pasi a Trento, hanno predisposto un grande piatto, con posate altrettanto grandi, destinate a ospitare volontari grandi e piccoli, con la fatidica domanda: mi mangeresti?