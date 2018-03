Una lunga fila di persone è in attesa di poter entrare alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore televisivo morto ieri a 60 anni a Roma. Non sono ancora le 10, orario in cui si apriranno i cancelli di viale Mazzini, e in fila ci sono già almeno 200 persone.

«Era una persona semplice - commenta Stefano, tra i primi ad essere arrivato questa mattina - e lo è sempre stato. Ci mancherà la sua semplicità».

Numerosi automobilisti e motociclisti si fermano davanti alla sede Rai e prima di proseguire fanno il segno della croce.