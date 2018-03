Nelle case degli italiani nuotano più di 30 milioni di pesci in 3 milioni di acquari di piccoli e grandi dimensioni. Un mercato che solo per i mangimi fattura 12 milioni di euro l’anno e più di 53 milioni per gli accessori (dati Assalco – Zoomark). Senza contare che da recenti studi è emerso che, osservare il lento e sinuoso movimento dei pesci, soprattutto se in abbinamento con un lussureggiante giardino subacqueo, ha un effetto rilassante. Le nuove tecnologie di illuminazione a led che creano un gioco di luci ed ombre uguale a quello che si osserva tipicamente sulle rive di un lago o del mare, provocano in chi osserva un senso di tranquillità e pertanto l'acquario può rappresentare un aiuto prezioso per eliminare lo stress della vita quotidiana. Non a caso molti studi dentistici hanno nelle sale d'attesa grandi acquari al fine di distrarre i pazienti dall'angosciante attesa di ciò che gli sta per accadere (ricordate l’acquario del dentista protagonista del film “Alla ricerca di Nemo”? Ecco).

Insomma, una grande passione che conquista grandi e piccini, una tendenza che ha dato origine ad Aquarium Show 2018, (23-25 marzo) la prima edizione della fiera internazionale dedicata agli acquari e ai pesci tropicali, appuntamento per tutti gli appassionati del magnifico mondo dell’acquario sia marino che dolce, acquariofili neofiti ed esperti. A Fiera Milano, più di 40 espositori con centinaia di acquari e migliaia di pesci da quelli d’acqua dolce che ripropongono gli ambienti degli stagni continentali a quelli che riproducono ecosistemi in miniatura come le barriere coralline tropicali, dai laghetti all’aria aperta ai nanoacquari.

Per i più piccoli sarà particolarmente divertente fare la conoscenza di due esemplari di Amphiprion ocellaris (pesce pagliaccio) e Paracanthurus hepatus (pesce chirurgo blu), ossia la versione reale di Nemo e Dory, i due simpaticissimi pesci protagonisti del film d’animazione Disney campione d’incassi. Chi vuole saperne di più sul mondo dell’acquariofilia, confrontandosi con gli esperti, potrà assistere agli interventi di esperti e ai workshop sull'allestimento degli acquari che si terranno durante le tre giornate della manifestazione. Molte le tematiche affrontate nel programma di incontri per approfondire la conoscenza di questi ecosistemi affascinanti. Gli interventi tratteranno di acquacoltura ornamentale sostenibile, flora e fauna, le patologie più frequenti, biotipi, tecnologie innovative per la gestione degli acquari, aquarium therapy, acquari per acquaponica e tanto altro ancora.