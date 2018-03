In occasione della giornata mondiale delle persone con la sindrome di down, che si tiene domani, mercoledì 21 marzo, l’Associazione Italiana Persone Down del Trentino propone l’iniziativa di indossare calzini o scarpe spaiate, un modo divertente e semplice per far riflettere sulla diversità.

Questa simpatica iniziativa, attraverso lo slogan «diversi ma uguali», vuole essere un pretesto per parlare dell’importanza della piena inclusione e della partecipazione diretta e consapevole delle persone con sindrome di down alla vita scolastica, sociale, lavorativa e politica della propria comunità.

L'associazione è animata dalle famiglie ed esiste a Trento dal 2003. Ha lo scopo di sensibilizzare e promuovere incontri e convegni sulla sindrome di down. Per saperne di più basta andare qui