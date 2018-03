Un secondo manager di Nike lascia in seguito a lamentale sul suo comportamento. Jayme Martin, vice presidente del colosso dell’abbigliamento sportivo, è stato allontanato dalla società. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Martin sarebbe stato allontanato in seguito a lamentele per il suo comportamento sul posto di lavoro. Martin era direttamente legato a Trevor Edwards, il numero due di Nike che si è dimesso sulla scia delle stesse accuse di comportamento non appropriato.