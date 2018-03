Ventiquattro pagine di storie, di approfondimenti, di belle notizie: torna il magazine l’Adige 7, gratis domenica per tutti i nostri lettori insieme al giornale.



Questa volta abbiamo dedicato la storia di copertina a un argomento molto vasto, che si lega ad altri temi, come lo sport, il turismo, la solidarietà, il rispetto delle persone e della natura: la montagna accessibile. Tutti devono avere il diritto e la possibilità di salire in quota, per godersi il panorama e respirare l’aria pulita, per sciare o per arrampicare, per stare bene: in Trentino da anni sono attivi progetti per le persone disabili, grazie soprattutto all’impegno della Sat, che tra jolette ed escursioni ad hoc è sempre in prima linea a fianco di chi è più sfortunato.



Oltre alla Sat c’è anche il Centro Salute Mentale, che a Trento porta avanti l’associazione Stella Polare, ovvero l’alta quota per socializzare, fare gruppo e facilitare le relazioni.



Per quanto riguarda il cibo andremo dall’acqua alla terra, ovvero dalle trote alle lumache, due prodotti tipici del nostro territorio, raccontando la storia delle persone che se ne occupano, per lavoro e per passione. Viste le temperature in crescita negli ultimi giorni e l’avvicinarsi della primavera, nel nostro 7 troverete una doppia pagina dedicata all’agricoltura, con i consigli utili per riprendere in mano l’orto dopo il freddo e la neve. Come e quando concimare, che sementi utilizzare, l’importanza delle fasi lunari: tutte domande che avranno la risposta degli esperti.



E come si risveglia la terra si risveglia anche il nostro corpo: spazio quindi alle regole d’oro per prepararsi al ritorno in bicicletta. A proposito di mezzi di trasporto (più o meno), dedicheremo un approfondimento agli appassionati di modellini di treni.



Ci sarà naturalmente la doppia pagina di fotografie, che abbiamo dedicato agli alpini, la montagna (il Lagazuoi) e il cibo, con gli eventi tra vino, birra e cioccolato.



Come sempre, quindi, sul nostro Sette ce n’è per tutti i gusti: vi aspettiamo in edicola.