La tentazione è forte: provare un trattamento shintai, che combina tecniche di shiatsu, osteopatia ed energetiche, per il recupero della forza vitale, o richiedere l’analisi della pelle attraverso l’impedenziometro e gli ultrasuoni per verificarne l’idratazione o l’elasticità e scoprire il trattamento migliore da seguire? Partecipare a un corso di massaggio tradizionale thailandese, per promuovere la circolazione dell’energia all’interno del proprio corpo?

Cimentarsi nella danza del ventre? O ascoltare una professionista del Feng shui per capire come utilizzare al meglio i colori nell’arredamento?

A Idee Ben Essere non c’è che l’imbarazzo della scelta: fra le decine di proposte offerte dagli oltre cento espositori presenti a Trento Fiere l’importante è seguire le proprie inclinazioni e passioni, ce n’è davvero per tutti i gusti.

In tanti hanno risposto all’invito di Keeptop Fiere, riempiendo i padiglioni del quartiere espositivo di via Briamasco, approfittando di un consulto odontoiatrico gratuito o delle dimostrazioni di arti marziali delle diciassette fra scuole e organizzazioni sportive presenti, oppure per acquistare una maschera per capelli all’olio di argan o integratori alimentari di qualità, per integrare tutti i nutrienti che ormai, purtroppo, sono carenti o assenti dalla nostra tavola. Ma in tema di alimentazione a disposizione dei visitatori c’è anche un ricco bookshop, dove trovare una vasta selezione di titoli dedicati al cibo e al nutrimento, ma anche a salute e spiritualità, economia e arte.

Chi intende conoscere attraverso quali fonti il nostro corpo tragga energia, per scoprire come poter vivere a lungo e meglio, oggi nell’area conferenze potrà imparare cinque formule per una salute perfetta, prima di sapere quali siano i trattamenti moderni nella medicina dentale o avventurarsi lungo i sentieri inesplorati dei nuovi prodotti a base di cannabis senza il principio attivo Thc: quali sono le proprietà, gli effetti e le controindicazioni?

Chi, invece, sente il bisogno di una domenica energetica, nell’area motion trova i migliori professionisti del movimento sotto la cui guida cimentarsi col jumping fitness e i suoi tappeti elastici, scatenarsi a ritmo di musica (dalla salsa al charleston), partecipare a una lezione di ving tsun e infine godersi un viaggio sonoro nelle «melodie dell’infinito».

Oppure scegliere di prenotarne uno, perché anche viaggiare fa bene: oasi di piacere, paradisi senza tempo, santuari naturali, il wellness è sempre più richiesto. In fiera ci sono agenzie di viaggi specializzate (Croazia, Austria, Alto Adige le mete più gettonate per il relax). Oggi Idee Ben Essere si potrà visitare dalle 10 alle 19.