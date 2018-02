Non solo alpini nel 2018 trentino. Il 9 giugno sarà un’altra data da ricordare: la prima volta, a Trento, di un gay pride. Sarà il «Dolomiti Pride», la manifestazione dell’orgoglio Lgbt che ambisce a coinvolgere l’intero arco dolomitico e l’Euregio.



È stata presentata questa mattina dagli organizzatori e dai promotori, che sono Arcigay del Trentino, Centaurus - Arcigay Bolzano, Rete Elgbtqi del Trentino Alto Adige/Südtirol, AGeDO Trentino e Famiglie Arcobaleno.



«È il coronamento di un lavoro - hanno spiegato i promotori - che le associazioni hanno svolto sul territorio per promuovere il benessere e i diritti della comunità lesbica, gay, bisex e trans.



Non ci sarà solo la tradizionale e coloratissima parata, ma anche una serie di eventi collaterali distribuiti fra Trento e Bolzano nei due mesi precedenti.



Quest’anno, d’altra parte, si è scelta una modalità organizzativa nuova: non più un unico corteo nazionale, ma molti cortei locali, sul territorio. La cosiddetta «Onda Pride» toccherà ben 30 città in tutta Italia.



Da oggi, sul sito del «Dolomiti Pride», è partita la ricerca di volontari, di persone che vogliono esibirsi sul palco o portare i carri in parata.