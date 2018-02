Sarà Piero Angela il protagonista della «Bruno Kessler Lecture 2018». Inizialmente programmato per il 19 marzo e poi spostato per motivi organizzativi, l’evento si terrà il 21 maggio al Teatro Sociale di Trento, informa Fbk.



Angela, in un incontro aperto alla cittadinanza, parlerà di come la tecnologia ha modificato e sta modificando la società, partendo dall’intelligenza artificiale, tema scelto dalla Fondazione Kessler per caratterizzare le iniziative del 2018.

L’ingresso all’evento sarà gratuito e su prenotazione. Le informazioni verranno rese disponibili qui.



La «Bruno Kessler Lecture» è tenuta annualmente da esperti invitati a trattare grandi temi di attualità anche per un pubblico di non specialisti. La serie di incontri è stata inaugurata nel 2013 da Michael Spence, professore alla New York University e premio Nobel per l’Economia. Negli anni successivi sono intervenuti Jared Diamond, Premio Pulitzer per la Saggistica, il matematico inglese Marcus du Sautoy, Heiner Bielefeldt, Special Rapporteur alle Nazioni Unite e Roberto Viola, direttore generale di DG Connect della Commissione europea.