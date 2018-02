Più di 30 pasticceri al lavoro, dalle 8 di stamani, per realizzare il tiramisù più lungo del mondo: è l'impresa da record che si sta tentando oggi a Villesse (Gorizia). Oltre 420 teglie di tiramisù assemblate assieme e appoggiate su un lunga tavolata nel corridoio del centro commerciale Tiare.

Si tratta di un "Official Attempt", con certificazione ufficiale dei giudici del guinness World Record, che ambisce a battere la lunghezza di 200 metri ed entrare così nel Guinness dei primati. "Per realizzare la prova - spiega Mirko Ricci, organizzatore della giornata - sono stati utilizzati 400 chili di mascarpone, 400 chili panna, 48 mila savoiardi, 420 litri di caffè, 200 chili di zucchero, 3 mila uova, 47 litri di marsala". Il dolce ha "4 strati perchè il regolamento impone che l'altezza minima sia di 8 cm e la larghezza di 15. Per perfezionare le misure i pasticceri hanno tagliato a mano a mano 10.100 savoiardi".