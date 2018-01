Nel 2017 boom per le richieste di auto green

Un mercato che va sempre di moda, quello delle auto usate, che nell’arco del 2017 ha registrato un aumento del 4,7% in Italia con una grande attenzione per i modelli green (+38%). Calano leggermente i prezzi medi offerti con l’età media delle vetture che si attesta sui 7,4 anni.

A livello locale, Roma, Napoli e Milano si confermano le prime tre province per passaggi di proprietà ma rispetto alla popolazione residente Trento e Aosta sono le più dinamiche con Trieste e Bologna che si confermano le più care mentre Genova e L’Aquila risultano essere le «più economiche». Questo lo scenario elaborato da Autoscout24, piattaforma automotive europea, secondo il quale rispetto all’anno precedente, nel 2017 si è registrato un incremento delle vendite di auto usate che hanno raggiunto quasi i 2.950.500 di atti.

Il prezzo medio delle vetture offerte sul mercato, pari a 12.150 euro, è in leggero calo (-2,1%) rispetto al 2016, ma con un valore al di sotto di Paesi come Francia, Germania e Spagna, mentre l’età media delle auto in vendita è di 7,4 anni. Tra i capoluoghi di regione ai primi posti per numeri troviamo Roma (224.811 passaggi), Napoli (137.193) e Milano (134.403).

Nel 2017, rispetto all’anno precedente, si rileva un leggero calo (-2,1%), con un prezzo medio di vendita che si attesta a circa 12.170 euro. Aumenta l’attenzione nei confronti di vetture usate ecologiche e orientate ai bassi consumi, con una crescita delle richieste nel 2017, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, del +38%. Questo nonostante il prezzo medio per le vetture ibride ed elettriche usate si attesti a 19.930 euro. Per quanto riguarda i modelli «green» più ricercati, ai primi posti troviamo le Toyota Auris e Yaris.