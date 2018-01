Dopo le polemiche innescate dal presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin sulla puntata di «Meraviglie» del 17 gennaio scorso rea di aver «trascurato» il Veneto, Alberto Angela ieri sera è stato intercettato a Roma dall’inviato di «Striscia» Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro: «Bisogna fare un programma in 77 giorni che copra tutta l’Italia, è ovvio che in questo poco tempo bisogna fare delle scelte logistiche e strategiche. Le Dolomiti è chiaro che non le puoi fare tutte. Noi abbiamo scelto un luogo per far vedere quanto sono belle, ma ce ne sono anche in Veneto, a Pordenone… nelle riprese si vedevano».