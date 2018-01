Il freddo e la poca luce dell’inverno, il conto delle spese effettuate per le feste natalizie, la stanchezza del rientro al lavoro dopo le vacanze: se già solitamente il lunedì è una giornata faticosa, il Blue Monday - che nel 2018 cade il 15 gennaio - lo è ancora di più. Il terzo lunedì di gennaio è infatti ormai decretato a livello internazionale come il giorno più triste e deprimente dell’anno.

Il modo migliore per combattere la tristezza? Programmare la prossima partenza! A confermarlo sono i dati di Volagratis.com: chi prenota le proprie vacanze a gennaio risparmia quasi il 40% rispetto a chi lo fa ad agosto. In aggiunta il lunedì - insieme al mercoledì - è il giorno della settimana preferito dagli italiani per prenotare i propri viaggi (16%), magari proprio per superare il blue di ogni maledetto inizio settimana! Le ore in cui generalmente prenotiamo le vacanze o un city break sono quelle lavorative (dalle 10 alle 19), segno che organizzare un viaggio funziona come un vero e proprio anti-stress per superare le giornate con maggiore positività.