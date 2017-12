Domani nuovo appuntamento in edicola con l’Adige7. Arriva la domenica e con il quotidiano più amato del Trentino i lettori possono trovare il nuovo settimanale dedicato alle buone notizie, all’approfondimento sugli stili di vita, alle passioni di ognuno di noi e al nostro territorio.

Non perdetevi il secondo numero dell’Adige7, iniziativa che fin all’«esordio» ha raccolto molti consensi e tanta curiosità: è bastata la prima uscita per diventare l’appuntamento fisso dei trentini.

Le 24 pagine che troverete nel magazine in omaggio con l’Adige di domani sono speciali per una serie di ragioni; prima di tutto perché i lettori vedranno per la prima volta la versione de l’Adige7 dedicata ai temi «Social & cult», con il coloro rosso a fare da contorno alle tante storie raccolte e raccontate con passione, mentre il primo numero era dominato dai temi «green» e dalla grafica caratterizzata da un uso sapiente del verde.

Ma l’Adige7 di domani sarà speciale prima di tutto nei contenuti, perché il magazine settimanale offre argomenti di stretta attualità: nel paginone centrale offriremo alcune splendide foto su come l’arrivo del nuovo anno viene festeggiato nelle grandi città del mondo: vi spiegheremo perché i primi e gli ultimi a brindare al 2018 saranno gli abitanti di piccole isole del Pacifico.

Restando in tema di festeggiamenti, due pagine saranno dedicate al Trentodoc, lo spumante di casa nostra che incontra sempre maggiori consensi, mentre il dietologo Michele Pizzinini ci spiegherà alcuni segreti per rimediare agli accessi alimentari di questi giorni: tra le misure da mettere in pratica c’è anche il digiuno per un giorno, naturalmente per chi ha la forza di volontà di arrivare a una condizione così drastica.

Sabato 6 gennaio torna in grande stile la Ciaspolada e l’evento è l’occasione migliore per andare a scoprire con qualche giorno di anticipo rispetto alla manifestazione della Val di Non perché le escursioni con la racchetta sulla neve sono sempre più apprezzate dai trentini, anche da quelli che non frequentano con assiduità la montagna.

Come i lettori avranno gustato sin dal primo numero, la «storia della settimana» viene ripresa con una foto d’impatto in copertina e poi sviluppata all’interno del giornale.

Per domani il tema scelto è la «ricerca del benessere», a iniziare dalle saune e dalle spa, che in Trentino Alto Adige sono sempre più di qualità e sofisticate. Ma gli esperti ci spiegano che il benessere si può raggiungere in ogni momento della giornata, e diventare un modo di vivere: il diffondersi della bicicletta elettrica, ad esempio, rappresenta una delle dimostrazioni più chiare di una tendenza sempre più diffusa.

L’ultimo giorno dell’anno porta un altro motivo per festeggiare e per guardare con fiducia al 2018: i lettori troveranno nel magazine diverse storie di buon augurio e di vita di montagna, legate ai giovani e all’imprenditoria, come le donne della lana della Val dei Mocheni.

