In regione sono stati raccolti in totale 39.599,86 euro per Telethon: a Bolzano 23.406,10 euro, a Trento 16.193,76 euro. Si tratta di risultati tra i più bassi tra quelli donati dai cittadini delle varie regioni d'Italia attraverso il gruppo Bnl. Complessivamente Bnl daà a Telethon 10 milioni 30 mila euro: l' «assegno» è stato consegnato ieri sera a Francesca Pasinelli, direttore generale della Fondazione Telethon.

La banca, con il risultato di quest'anno, supera i 290 milioni di euro raccolti dal 1992 ad oggi, per aiutare la ricerca sulla cura delle malattie genetiche rare. È la Campania la regione più solidale quest'anno, con una raccolta pari a circa un milione 138mila euro. Sale sul podio di «Bnl per Telethon» anche il Lazio, con circa 1 milione e 40 mila euro, e la Lombardia che si avvicina ai 900 mila euro donati. Seguono Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Piemonte e tutte le altre regioni italiane, unite dal comune obiettivo di dare il proprio sostegno alla causa della Fondazione.