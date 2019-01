Gwyneth Paltrow va in luna di miele e si porta dietro anche l'ex marito, Chris Martin. Lo ha rivelato la stessa attrice durante un'intervista tv. La Paltrow si è sposata lo scorso settembre con il produttore Brad Falchuk ma la coppia è andata in luna di miele solo durante il periodo natalizio. Il viaggio (alle Maldive, ndr), in realtà si è rivelato un momento familiare, visto che oltre all'ex marito erano presenti anche i figli Apple e Moses, avuti dal frontman dei Coldplay prima del loro divorzio nel 2016.

«E' stata una luna di miele molto moderna», ha detto l'attrice, sottolineando anche che è in ottimi rapporti con il suo ex, che considera come un fratello.