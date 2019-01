La... vendetta di Chechu: dopo aver preso in giro la fidanzata Cecilia Rodriguez, non propriamente a suo agio sulle piste da sci di Madonna di Campiglio, dove la coppia più social si sta rilassando, Ignazio Moser ha pagato dazio. Non sulle piste da sci ma su quella di pattinaggio. «Non è il mio forte..», ha scherzato, mostrando una vistosa fasciatura al dito della mano.



Per (sua) fortuna, c’è Cecilia, nell’inedita veste di infermiera, a prendersi cura di lui.

Visualizza questo post su Instagram JUST SKIING Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: Gen 6, 2019 at 12:01 PST