È passato un anno dalla presentazione ufficiale di Cecilia Rodriguez alla famiglia Moser, riunita a Maso Warth, nella tenuta di famiglia a Gardolo di Mezzo. Un anno in cui l'amore tra Ignazio, figlio del campione di ciclismo Francesco, e la show girl argentina è cresciuto e si è solidificato. Tanto che si parla di nozze. Lo aveva dichiarato prima di Natale lo stesso Ignazio. Concetto ora ribadito in un'intervista al settimanale «Gente». «Da quando sto con Cecilia mi sento più adulto, completo. Con dolcezza, spontaneità e determinazione mi ha fatto crescere: ero un ragazzo, mi sento un uomo - racconta di sé Ignazio - Stiamo insieme da un anno, 24 ore su 24. E non mi pesa affatto, anzi funziona a meraviglia. Tanto da programmare una vita insieme».

Il matrimonio potrebbe non essere imminente come davano alcune voci (la primavera di quest'anno), ma è certo che lo celebrerà padre Claudio, missionario francescano in Canada, zio di Ignazio e fratello di Francesco Moser. «Di nozze ne parliamo, ma non sono per ora la priorità» evidenzia Ignazio.

La coppia ha molti progetti in cantiere. Lui si divide fra serate e televisione (condurrà un programma sulla web tv in cui si parlerà di sport) ed è in rampa di lancio per diventare modello. Lei prosegue nell'attività di showgirl ed è impegnata nella creazione di una linea di costumi con la sorella Belen. Ma non c'è il solo lavoro tra i progetti futuri. Cecilia non ha mai negato il desiderio di diventare mamma. «A un bambino ci pensiamo spesso. Ne discutiamo, lo immaginiamo» dice Ignazio.

«Abbiamo raggiunto il traguardo di un anno e siamo sempre più innamorati - evidenzia Cecilia - Fosse per me lo farei anche subito, ma penso a Ignazio che ha solo 26 anni, e perciò freno l'entusiasmo. Ma comunque, anche se non accadrà nell'immediato, pensiamo al futuro, a costruire, a metter su famiglia».