Angelina Jolie sta pensando ad un futuro in politica e potrebbe persino correre per la Casa Bianca. La star di Hollywood l’ha lasciato intendere in un’intervista alla Bbc. L’attrice americana è già impegnata in una serie di campagne per la difesa dei diritti umani, soprattutto nel suo ruolo di inviato speciale dell’Onu per i rifugiati. Nel corso di un’intervista a tutto campo, quando le è stato chiesto se considerasse un impegno in politica, ha risposto: «Se me lo avessi chiesto 20 anni fa, mi sarei messa a ridere... Ho sempre detto che andrò dove sarò richiesta. Non so se sono adatta alla politica, ma ho anche scherzato sul fatto che non so se mi sia rimasto qualche scheletro nell’armadio».

Chiarendo poi il suo ragionamento, la Jolie ha spiegato che la sua esperienza all’Onu conta comunque qualcosa: «Sono in grado di lavorare con i governi e con i militari e ricopro un ruolo molto interessante in cui si può fare molto».

«Per ora, starò tranquilla», ha detto. Ma quando l’intervistatore le ha suggerito che potrebbe far parte della lista dei 30 o 40 esponenti dei democratici in corsa per la nomination presidenziali, l’attrice non lo ha escluso, rispondendo semplicemente «grazie».