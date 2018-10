«Sembra che Cecilia Rodriguez voglia mettere su famiglia con il suo fidanzato Ignazio Moser»: per il settimanale Oggi, che alla coppia nata ai tempi del Grande Fratello Vip dedica spazio nella rubrica «Pillole di Gossip», ci sono pochi dubbi. La notizia, rilanciata dal Fatto quotidiano, sarebbe questa: «Si mormora anche che i due ragazzi comunicheranno presto a mezzo stampa l’arrivo di un bebè».



In attesa di conferme, a mezzo social, non resta che la testimonianza delle foto postate da Cecilia su Instagram: per ora, nessuna rotondità sospetta...