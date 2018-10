Meghan Markle è incinta. I duchi di Sussex diventeranno genitori la prossima primavera. Ed è già partito il toto-nome: in Uk si scommette su Diana.

Dopo settimane di speculazioni, la notizia è stata ufficializzata da un tweet di Kensington Palace, che ha scritto: «Il duca e la duchessa di Sussex sono felici di annunciare che la duchessa è incinta».

Le voci su una presunta gravidanza si erano fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane, quando la ex attrice americana aveva scelto look sempre più larghi sul davanti, fino al matrimonio della principessa Eugenie lo scorso venerdì, dove ha indossato un cappotto aperto proprio sulla pancia e ha schivato, defilata, i fotografi, nel tentativo di non rubare l'attenzione alla sposa, vera protagonista della giornata.

I duchi di Sussex sono in Australia, per la loro prima visita ufficiale extra continente.

Se nasce femmina questa volta sarà Diana: i bookmaker giocano d'anticipo sul toto-nome del futuro Royal Baby dei duchi di Sussex, dopo l'annuncio della gravidanza di Meghan Markle, e raccolgono già da oggi le scommesse accreditando i favori del pronostico quasi a colpo sicuro. "Diana è chiaramente favorita" se si tratterà di una bambina, dice un portavoce di Paddy Power, agenzia di scommesse britannica che 'piazza' al momento questa ipotesi 8 contro uno, in testa alla lista delle probabilità femminili. Anche se un'altra agenzia, Ladbrokes, non esclude affatto l'alternativa di Victoria. A 100 contro uno e ai limiti dell'impossibile viene viceversa offerta la quota di Samantha, nome (decisamente improbabile per un Windsor) della sorellastra-nemica di Meghan, mentre fra i potenziali nomi maschili prevale Alexander.

La scelta di Diana - finora attribuito al massimo come secondo nome in casa Windsor (a Charlotte, secondogenita di William e Kate) - sarebbe in effetti poco tradizionale per una principessa di sangue reale. Ma trattandosi in questo caso dell'erede di un ramo cadetto (al numero sette sulla linea di successione al trono e quindi destinata pressoché con certezza a non indossare la corona) non avrebbe 'controindicazioni'. Mentre rappresenterebbe un omaggio postumo alla popolare Lady D, nonché il suggello del legame profondo di Harry con lamemoria della madre perduta nell'infanzia e un segno di rispetto da parte di Meghan per una figura alla quale sembra ambire per qualche verso a ispirarsi: in particolare nell'impegno sociale.