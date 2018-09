"In questo ultimo anno insieme ci siamo conosciuti di più, litighiamo anche noi e anche abbastanza spesso, ma siamo sempre più solidi ed equilibrati. Nella nostra quotidianità troviamo il nostro amore. Conviviamo: adesso abbiamo preso anche casa nuova. Stiamo cercando di mettere delle buone basi per un futuro insieme".

Lo ha detto Ignazio Moser, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, parlando della relazione con Cecilia Rodriguez che sembra essere sempre più vicina al grande passo delle nozze. All'intervista ha preso parte anche Francesco Moser, padre di Ignazio, che in collegamento dall'azienda agricola di famiglia, ha insistito più volte nell'invitare il figlio e la bella Cecilia a "venire qui, a fare qualche giorno di vendemmia".

Cecilia Rodriguez sembra aver conquistato, infatti, anche il cuore di Francesco che di lei ha raccontato: "È una bella ragazza, simpatica. Ho sempre avuto un buon rapporto con lei, quando viene qui parliamo di tutto". E Ignazio ha confermato: "Devo essere sincero. Lui l'ha presa veramente a cuore Cecilia: c'è un buon feeling tra di loro".

Infine, rispetto al futuro , Ignazio non esclude un cambio di vita. "Nel mio futuro vedo l'azienda come una costante - ha spiegato - poi il resto... penso di essere ancora molto giovane e di avere tempo per esperienze nuove. In amore spero che continui così, non c'è augurio migliore di sperare che le cose continuino così, e poi se sono rose fioriranno".