Di reality in reality: dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove si sono imposti come la coppia più chiacchierata della tv, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sarebbero tra i partecipanti sicuri all'edizione Vip di Temptation Island, attesissimo reality estivo che dovrebbe andare in onda in quattro puntate su Canale 5 il prossimo settembre.

L'anticipazione arriva dal settimanale «Chi». Il reality verrà girato in Sardegna e per la conduzione si fa il nome di Simona Ventura.