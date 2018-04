Brad Pitt sta ricominciando a costruirsi una vita lontano dai riflettori e pare che ad aiutarlo ci sia una donna estranea al mondo di Hollywood, l’architetto e insegnante al MIT Neri Oxman, di origini israeliane. A scriverlo è Page Six, secondo il quale la frequentazione andrebbe avanti da ben sei mesi.

In comune avrebbero l’arte e il design, per l’attore una passione, per la Oxman una professione. 42 anni, divorziata e senza figli, è insegnante al MIT - Massachusetts Institute of Technology - responsabile del laboratorio di ricerca Mediated Matter ed è conosciuta per il suo lavoro di interazione tra la biologia, l’informatica e l’ingegneria. La Oxman è inoltre famosa per le sue creazioni, realizzate con un mix di materiali naturali e sintetici.