Il leader della Lega Matteo Salvini è partito in motonave, da Calata Porta di Massa, nel porto di Napoli, per recarsi sull’isola d’Ischia (Napoli), insieme alla sua compagna Elisa Isoardi, per un periodo di vacanza.



A bordo della motonave c’erano anche i deputati napoletani della Lega, Gianluca Cantalamessa e Pina Castiello.



Prima della partenza, Salvini si è affacciato dal bordo della nave per ammirare dal mare la città di Napoli. Il leader della Lega dovrebbe trascorrere le vacanze pasquali in una nota struttura alberghiera e termale nel comune di Lacco Ameno.



Salvini era già stato sull’isola verde due anni fa, in occasione della consegna del premio Ischia di giornalismo.