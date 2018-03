È ufficiale: fiocco azzurro in casa Fedez-Ferragni, neo genitori del piccolo Leone Lucia. Il rapper e la fashion blogger condividono uno scatto sui rispettivi profili Instagram: immagine tenerissima, con la mamma a letto che stringe al petto il figlio venuto al mondo da poco e il neo papà che la bacia teneramente.



Chiara Ferragni esprime così in una frase accanto alla foto la sua gioia: «Our Leoncino was born». Fedez le fa eco: «Per la festa del papà è nato un piccolo Leone».

Il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez è venuto al mondo in una clinica di Los Angeles, la Cedars-Sinai, con tre settimane di anticipo rispetto al termine, previsto per il 9 di aprile. La gravidanza della fashion blogger, tra gli under 30 più influenti a livello mondiale, è stata seguitissima da tutti i fan della coppia, formatasi ufficialmente tra l’estate e l’autunno del 2016, che, grazie ai rispettivi profili social della influencer e del rapper giudice di X Factor, hanno potuto seguire passo passo i mesi di attesa per dargli il benvenuto al mondo.